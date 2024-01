Tenta di forzare distributore automatico con un martello: arrestato ladro seriale

Imola, 22 gennaio 2024 - Un 32enne è stato arrestato in provincia di Bologna dopo una serie di furti commessi in diversi distributori automatici. L'uomo, di origine macedone e con precedenti penali, è stato fermato dai Carabinieri della Stazione di Casalfiumanese con l'accusa di furto aggravato con violenza sulle cose e portato in camera di sicurezza, in attesa del giudizio per direttissima.

La vicenda

Nella notte tra sabato 20 e domenica 21 gennaio, i carabinieri hanno individuato e fermato un uomo di 32 anni, pregiudicato in quanto già responsabile di una serie furti effettuati ai danni di alcuni distributori automatici nel Comune di Imola.

Durante un servizio di controllo, le Forze dell'Ordine hanno colto in flagrante l'individuo mentre stava forzando con un martello un distributore automatico di via d'Azeglio a Imola. Nel momento in cui i Carabinieri si sono avvicinati all'uomo, quest'ultimo ha tentato la fuga in automobile prima di essere bloccato.

Durante la perquisizione, sono stati trovati in suo possesso un paio di forbici nascosti negli slip, una chiave a pappagallo nella tasca interna della giacca e il martello utilizzato per il colpo. L'individuo, su disposizione della procura di Bologna, è stato arrestato ed è in attesa del processo.