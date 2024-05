Ruba uno smartphone, poi aggredisce un agente e un infermiere in ospedale: denunciato 17enne

Bologna, 28 maggio 2024 - Ha derubato un giovane dello smartphone, poi ha danneggiato alcuni locali della sede della polizia locale dove era stato accompagnato dagli agenti e infine ha aggredito un infermiere e un agente in ospedale, dove era stato trasportato per accertamenti. Per questo motivo un ragazzo di 17 anni è stato denunciato.

Il tutto è accaduto nel fine settimana in città, quando il diciassettenne ha derubato la vittima dello smartphone in pieno centro storico, sotto le Due Torri. Il ragazzo è stato subito individuato dagli agenti della polizia locale che lo hanno accompagnato al comando. Qui il diciassettenne si è reso protagonista del danneggiamento di alcuni locali e così è stato portato in ospedale per degli accertamenti. Arrivato a destinazione, il ragazzo ha aggredito un infermiere e un agente che ha ricevuto cinque giorni di prognosi.

L'episodio è stato raccontato dal sindacato di polizia locale Sulpl di Bologna. "Nel porgere gli auguri di pronta guarigione al collega e all'infermiere feriti - si legge in una nota - non si può, ancora una volta, non notare come l'amministrazione comunale perseveri nel mantenere la cortina di silenzio che avvolge l'operato della polizia locale di Bologna nel campo della sicurezza della città. Invece che affrontare il problema, destinando maggiori risorse alla polizia locale e motivando, anche economicamente, il personale, si fa finta che il problema non esista, ma purtroppo è impietoso il report che, da anni, ci relega agli ultimi posti per la sicurezza".