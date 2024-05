Inseguimento e speronamento a Bologna: notte di terrore sulle strade

Bologna, 28 maggio 2024 – Girava alla Barca su una Panda rubata nei giorni scorsi a un signore di Casalecchio. Per questo, i carabinieri hanno cercato di fermarlo in via Di Vittorio, in zona Filanda.

Ma l’uomo al volante – che si è poi scoperto essere un ragazzo di 24 anni, italiano di origine serba con vari precedenti – non ha dato cenno di volersi fermare, anzi: ha accelerato, scappando a tutta velocità e facendo di tutto per rallentare la corsa dei carabinieri che lo stavano inseguendo.

Cambi improvvisi di direzione e pericolose immissioni “alla cieca” agli incroci, anche su strade ad alto scorrimento: il giovane fuggiasco non ha soltanto messo in pericolo sé stesso, ma anche gli altri utenti della strada. Un uomo al volante di una Tesla che stava passando è riuscito ad evitare un incidente soltanto con una brusca frenata.

All’altezza di viale Togliatti, il conducente in fuga ha perfino tentato di mandare fuori strada le due autoradio dei carabinieri speronandole sulla fiancata e frenando di colpo per farsi tamponare.

Alla fine, i carabinieri sono riusciti a costringere il giovane a fermarsi in via Emilia Ponente all’altezza di via del Faggiolo, dopo una fuga di diversi chilometri. Nonostante tutto, invece di arrendersi, il conducente è sceso di corsa dal veicolo e ha aggredito i carabinieri, che sono però, alla fine, riusciti ad ammanettarlo.

Su disposizione della procura, il 24enne arrestato è stato trattenuto in attesa dell’udienza di convalida e del processo per direttissima. L’arresto è stato poi convalidato ed è stato disposto che il ragazzo stia agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.