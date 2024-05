Ladri in fuga speronano l’auto della polizia: presi

Rimini, 27 maggio 2024 – Alla vista delle divise sono scappati a tutta velocità. Una pattuglia della polizia di Stato è riuscita ad affiancarli, ma loro anziché fermarsi hanno speronato l'auto degli agenti.

La loro fuga rocambolesca, proseguita a piedi dopo essere stati costretti ad abbandonare l'auto in una stradina senza uscita, si è conclusa con l'arresto. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio a Rimini, nella zona di Covignano. I due, un 38enne di Cupra Marittima e un 32enne macedone residente a Rimini, erano stati segnalati alla polizia da alcuni residenti per i loro movimenti sospetti davanti alle case.

Come se stessero 'studiando' la zona prima di entrare in azione ed entrare in una delle ville per rubare. Quando la polizia è arrivata sul posto, dopo le segnalazioni di alcuni residenti, uno dei due è risalito in macchina, dove c'era l'altro assieme a una ragazza di 27 anni, e sono ripartiti a folle velocità per fuggire dagli agenti. All'altezza del Bar Ilde hanno imboccato via delle Fonti, e qui hanno speronato gli agenti. Ma i poliziotti sono riusciti a beccarli poco dopo, mentre scappavano a piedi dopo aver abbandonato l'auto.

Durante la perquisizione in macchina gli agenti hanno trovato vari arnesi da scasso. I due, con una lunga sfilza di precedenti, difesi dagli avvocati Sonia Giulianelli e Andrea Muratori, sono comparsi stamattina in tribunale per la direttissima. Il giudice ha disposto per loro l'obbligo di firma e li ha rimessi in libertà fino all'udienza dell'8 luglio.