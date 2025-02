Rubano una scorta di Coca Cola: presi

Nel borsone che avevano al seguito c’erano 30 bottiglie di Coca Cola, appena rubate nel deposito merci dell’Esselunga di via Emilia Ponente. Un bengalese di 43 anni e un albanese di 32, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati la notte scorsa dai poliziotti delle Volanti e commissariato Santa Viola per furto aggravato in concorso. A chiamare la polizia erano stati i vigilanti de La Patria, che dopo aver visto i due in azione dalle telecamere di sorveglianza, erano riusciti a bloccarli mentre si allontanavano, malgrado il loro tentativo di nascondersi dietro a un cassonetto dell’immondizia. Gli agenti, una volta sul posto, hanno contattato il personale del supermercato, appurando che la merce, del valore di 70 euro, era stata rubata da uno scatolone che si trovava nell’area esterna del supermercato, dove i due si erano introdotti scavalcando la recinzione.

n. t.