Salaborsa. Enrico Brizzi torna con i ’Due’ pirati

Presenta oggi alle 18, davanti al pubblico della sua città, l’atteso seguito di Jack Frusciante è uscito dal gruppo, Due, in libreria da qualche giorno per HarperCollins. Enrico Brizzi torna nella sua Bologna in Salaborsa, all’interno della rassegna Le voci dei libri, curata da Coop Alleanza 3.0. Lo scrittore classe 1974, in dialogo con Letizia Gamberini, riporta le lancette dell’orologio all’estate del 1992 raccontando i suoi personaggi così amati dal pubblico: il Vecchio Alex e Aidi, partita per un anno negli Stati Uniti. La distanza è una condanna senza appello? Si può crescere restando fedeli a se stessi? Cosa si può raccontare e cosa invece va taciuto? Sono domande che entrambi si pongono.