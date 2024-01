Saldi, caccia all’affare. La corsa parte domani. Il manuale dell’Ascom:: "Ecco lo shopping sicuro"

Domani sarà caccia alle occasioni, perché in tutta la regione iniziano i saldi invernali. E con loro, sotto le Due Torri, torna ‘Saldi tranquilli’, iniziativa di Confcommercio Ascom, che guida consumatori e imprenditori verso la sicurezza e la trasparenza negli acquisti.

Uno strumento di informazione, che tutela il cliente e va incontro agli esercenti nel periodo di vendita di fine stagione, che ha l’obiettivo di vigilare sulle norme che regolano il corretto svolgimento dei saldi.

Tra queste, l’esposizione dei prezzi iniziali e finali con l’applicazione dello sconto e la possibilità di poter pagare con carta di credito o bancomat.

"L’avvio dei saldi è un punto d’incontro tra imprese e famiglie che, nonostante un quadro economico incerto legato al difficile scenario internazionale, non rinunceranno agli acquisti – spiega Enrico Postacchini, presidente di Confcommercio Ascom –. Il nostro obiettivo è quello di fornire una guida sia per gli imprenditori sia per i consumatori, assicurando la massima informazione, trasparenza e garanzia, durante tutta la durata dei saldi".

Periodo che deve essere indicato in tutte le pubbicità dei negozi convenzionati, senza indurre il compratore in errore. Per questo la merce in saldo deve essere ben distinta da quella venduta in maniera ordinaria. Anche in questo caso, Ascom promuove gli acquisti nei punti vendita dei commercianti di vicinato, che, "facendo fronte quotidianamente a gravi difficoltà, non mancano di garantire la qualità dei prodotti e dei servizi grazie alla loro cortesia, professionalità e capacità imprenditoriale – dichiara il direttore generale Giancarlo Tonelli –. ’Saldi tranquilli’ nasce con l’idea di aiutare gli imprenditori a gestire al meglio una fase importante per la loro impresa, garantendo un servizio fondamentale per far sì che il periodo degli sconti invernali sia vissuto il più serenamente possibile, anche da parte dei consumatori".

Un’ottima occasione per comprare prodotti di qualità a un prezzo agevolato.

"Ci aspettiamo entusiasmo e fiducia da parte dei nostri clienti, che nei negozi troveranno la consueta accoglienza e disponibilità che contraddistingue i commercianti delle attività bolognesi – conclude Marco Cremonini, presidente di Federmoda –. Le vendite di fine stagione diventano un’eccezionale occasione per consolidare lo shopping sotto casa nei negozi di prossimità". Senza dubbio un’ottima iniziativa per fidelizzare e rilanciare il commercio più vicino a noi.

Per rendere ancora più efficace l’iniziativa, Ascom ha attivato un numero di telefono a cui rivolgersi per avere maggiori informazioni, dedicando anche una sezione notizie sul sito www.ascom.bo.it, dove verranno riportati eventuali aggiornamenti.