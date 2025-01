Saldi, partenza positiva. Bene i centri commerciali

Primo fine settimana di saldi invernali promosso a metà. Anche a Casalecchio di Reno le "bazze", iniziate sabato con sconti dal 30% in su, hanno attirato numerosi consumatori, complice anche il ponte delle vacanze. Al centro commerciale Gran Reno, fin dalla mattinata, lunghe file hanno reso difficile trovare parcheggio, con posti auto quasi tutti occupati. Negozi affollati e tante borse tra le mani dei clienti. Eugenio, appena uscito da un negozio di abbigliamento, racconta: "Ho comprato due giubbotti per me e mio figlio, e una camicia, tutti a prezzi molto convenienti. Sono venuto per fare un giro, ma vedendo i saldi ne ho approfittato". Priscilla, invece, ha scelto i saldi per acquistare regali post-natalizi: "Ho preso vestiti e accessori per la famiglia. Sono siciliana, ma ho vissuto e lavorato a Casalecchio, quindi sono tornata per fare acquisti approfittando degli sconti".

Soddisfatti anche i commercianti. Per Andrea, commesso del negozio Nuvolari, "i saldi sono iniziati alla grande. Sabato abbiamo già incassato molto più rispetto a una giornata normale e i clienti sono contenti". Alla Meridiana meno frenesia e affluenza contenuta, ma non sono mancate le occasioni. Simona e Cristiana, due amiche, spiegano: "Abbiamo trovato buoni sconti e prezzi di partenza molto accessibili. Ci siamo concesse un paio di maglie e pantaloni".

Spostandosi verso il centro, in via Marconi, acquisti più timidi, ma comunque incoraggianti. "Considerando la situazione critica del commercio nel centro di Casalecchio, questi saldi offrono un po’ di respiro – sottolinea Ornella, commessa del negozio Flanella –. È stata una giornata positiva, hanno acquistato molti clienti fidelizzati, ma anche qualche nuovo volto". Per i commercianti, i ribassi di fine stagione saranno utili per colmare le vendite natalizie non troppo positive. Il problema ovviamente è sempre quello dei cantieri, che rendono complicato l’accesso al centro storico e il parcheggio. Secondo Elisa Filippini, presidente Confesercenti Casalecchio: "I saldi mantengono il loro appeal e il freddo aiuterà soprattutto il settore dell’abbigliamento. Tuttavia, il territorio di Casalecchio ha una forte concorrenza tra centri commerciali e negozi di vicinato. È un tema caldo e al centro del dialogo con l’amministrazione comunale. Per esempio, vorremmo che il parcheggio della Casa della Conoscenza fosse dotato di una sbarra con sosta gratuita per chi acquista nei negozi urbani. L’invito per i consumatori è: acquistate anche nei negozi del centro e non solo nei centri commerciali".

Più critica la visione di Barbara Bertù, presidente commercianti Confcommercio Ascom Casalecchio: "Il Natale è stato problematico per le vendite nel centro, soprattutto a causa della difficoltà di trovare parcheggio, che ha spinto molti consumatori a preferire i centri commerciali. La previsione per i saldi non è rosea, i disagi causati dai cantieri del centro continuano a rendere complicato l’accesso per i clienti".