Sangue e paura in Bolognina. Ragazzino accoltellato. Caccia aperta all’aggressore

Tre coltellate. All’ombelico, alla schiena, alla gamba. Ancora una volta le strade della Bolognina sono il teatro dove si consuma la violenza. Ancora, protagonisti di questa scena di sangue, sono dei minorenni stranieri. Ed è proprio quella parte del quartiere dove da anni si concentrano le richieste di aiuto di residenti e commercianti a fare da cornice a un’aggressione a coltellate tra giovanissimi. Piazza dell’Unità, via Matteotti. È in questi pochi metri di strada che, ieri pomeriggio, intorno alle 17,45, un diciassettenne tunisino è stato colpito con ferocia. Il responsabile è poi fuggito via, prima dell’arrivo della polizia. Ma l’ipotesi è che si tratti di un ragazzino, probabilmente un connazionale della vittima.

I primi ad arrivare, in via Matteotti, sono stati i poliziotti delle Volanti. Il ferito era sotto al portico, nei pressi di un bar, da solo. Le tracce di sangue, però, partivano da più lontano, da piazza dell’Unità. Ed è lì che potrebbe essere iniziato tutto. Una lite, forse per futili motivi, tra la vittima e il suo aggressore, alla presenza di altri ragazzini che avrebbero assistito alla scena. Prima quasi uno scherzo, poi la violenza: l’altro che tira fuori la lama e l’affonda tre volte nella carne del ragazzino, prima di scappare via. Il diciassettenne, ferito alla pancia, alla schiena e alla gamba, perde sangue: ma si trascina fino al bar, dove i passanti lo vedono, intuiscono la situazione e chimano la polizia. Poco dopo, in via Matteotti arrivano anche ambulanza e automedica. Il ragazzino, che è rimasto cosciente, viene caricato e trasportato all’ospedale Maggiore, in codice di media gravità.

Intanto, in Bolognina sono arrivati anche i poliziotti della Squadra mobile e della Scientifica, per ricostruire il contesto dell’aggressione e verificare se le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in piazza dell’Unità abbiano ripreso la scena, per dare un volto al giovane aggressore. Mentre i poliziotti ascoltavano i negozianti, in via Matteotti sono arrivati anche alcuni amici della vittima. Che, però, per il momento, non hanno saputo (o voluto) riferire nulla alla polizia.