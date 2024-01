Bologna: accoltellato in piazza dell’Unità, l’aggressore ha 17 anni

Bologna, 23 gennaio 2024 – Con un’indagine lampo, i poliziotti delle volanti e della squadra mobile sono arrivati ad identificare e arrestare per tentato omicidio un diciassettenne tunisino che, ieri pomeriggio intorno alle 17,45, in piazza dell’Unità a Bologna, si è reso responsabile dell’accoltellamento di un coetaneo.

Il ragazzo, ospite di una comunità per minori non accompagnati così come la vittima, al termine degli accertamenti della polizia, che si è avvalsa delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona e della testimonianza dei presenti al momento del ferimento, è stato accompagnato al Pratello.

La vittima, invece, soccorsa ieri pomeriggio, è ricoverata al Maggiore. I poliziotti stanno continuando ad indagare per capire il movente della violenta aggressione.