"Sanità pubblica?. Un diritto di tutti"

"Il punto principale è la sanità: il governo nazionale ha tagliato molti fondi e il sistema pubblico non esiste più". Camilla Lunati, diciannovenne e matricola dell’Alma Mater, ha le idee chiare sui futuri impegni politici della Regione: "Le liste di attesa sono lunghe e si è costretti ad andare nel privato, che costa molto e non tutti possono permetterselo: la sanità dovrebbe essere garantita a tutti – continua –. Anche per i consultori i tempi sono lunghi e questa non è una condizione possibile". Serve lavorare anche "sull’istruzione, non tanto per l’università, dove c’è l’esenzione dalle tasse – conclude Lunati –, ma anche per i libri scolastici nelle scuole superiori: bisognerebbe dare più incentivi alle famiglie, perché quelli che ci sono sono molto bassi. Ogni anno si spendono 300 euro per testi nuovi e non tutti possono farlo".