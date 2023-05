Sasso Marconi, Reuse With Love dona più di 8mila euro agli alluvionati

Sasso Marconi (Bologna), 22 maggio 2023 – La Delegazione Reuse With Love di Sasso Marconi, che ha sede nel meraviglioso borgo di Colle Ameno, ha chiuso la tre giorni di mercatino vintage solidale, registrando un ricavato del tutto eccezionale, dal valore di oltre 22.000 euro.

Nella sola giornata di domenica, sono stati incassati 8.400 euro, denaro destinato alla raccolta fondi per la Croce Rossa Italiana del comitato di Bologna, che andrà in sostegno e in aiuto delle famiglie tragicamente colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna.

Le oltre trenta volontarie di Reuse With Love hanno messo in campo una vera e propria staffetta di solidarietà, grazie alla raccolta annuale degli abiti, degli accessori e dell’oggettistica per la casa, che prendono forma in un mercatino vintage molto glamour, ormai diventato un vero e proprio format. La tre giorni è stata organizzata in tempi record grazie alla disponibilità del Comune di Sasso Marconi, che ha aperto le sale del piano terra di Villa Davia, e alla sensibilità del sindaco Roberto Parmeggiani, grande sostenitore del progetto di sostenibilità e cura delle persone in situazioni di fragilità. L'associazione aderisce al progetto dal 2017, quando ha firmato un patto di collaborazione per donare abiti nella boutique del borgo alle persone svantaggiate e realizzare mercatini solidali e serate o eventi di raccolta fondi.

Parte del ricavato andrà ad aiutare il Laboratorio di Salute Popolare Onlus che ha vinto il bando 2023, e parte verrà destinata al progetto di riqualificazione della ex cabina di Enel dei Giardini Margherita che vedrà la luce nei prossimi mesi.