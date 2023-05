Il successo di Reuse with love Dai vestiti usati 42mila euro

Reuse with love nella sua edizione primaverile al Baraccano ha raccolto 42.000 euro nei tre giorni di mercatino nonostante la pioggia insistente, ma supportati ed ospitati dal Quartiere Santo Stefano e dalla sua Presidente Amorevole e dai tanti visitatori affezionati che hanno generosamente contribuito alle cause solidali.

La prima, il sostegno al Terraviva Film Festival dell’Associazione Amici di Giana presieduta da Laura Traversi e anche Loto onlus, Fondazione Elisabetta Franchi, Sportfund onlus, Fama onlus.

I prossimi mercatini a scopo benefico si terranno nel meraviglioso Borgo di Colle Ameno, a Sasso Marconi (Bologna) da venerdì a domenica (dalle 10 alle 19, orario continuato) con abiti uomo, donna, bambino prodotti del laboratorio creativo per sostenere il progetto di Salute Popolare Onlus.

Sarà presente anche l’Ape Car solidale di Reuse with love che presenta una capsule collection del Laboratorio creativo pensata appositamente per Peonia & Bloom (venerdì in via Della Braina, dalle 15 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 19). Oltre alla beneficenza Reuse sta terminando la raccolta fondi per la riqualificazione dell’ex centrale elettrica all’interno dei Giardini Margherita, progetto primario per il futuro dell’associazione che consentirà alle oltre 130 infaticabili volontarie di portare avanti i progetti solidali e le attività legate alla economia circolare fondata sul riuso.