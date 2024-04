Va dai carabinieri con la carta d’identità taroccata: 22enne smascherato

Bologna, 26 aprile 2024 - Nonostante i precedenti specifici, era tanto sicuro - orgoglioso si direbbe - della sua abilità nel produrre documenti falsi che ha avuto l'ardire di presentarsi come nulla fosse alla stazione dei carabinieri esibendo la sua carta d'identità taroccata.

Ma i militari della stazione di Borgo Panigale non ci sono cascati e l'hanno fermato con l'accusa di di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Protagonista della notizia è un 22enne originario della Romania, residente in provincia di Bologna, celibe e già noto alle forze dell’ordine. Nel vedere il suo documento - che già a un primo controllo visivo e tattile, ha destato subito sospetto - i carabinieri hanno svolto un accurato e specifico controllo, scoprendo, come avevano sospettato, che la carta d'identità mostrata dal ragazzo era difforme alle specifiche contenute nella scheda tecnica emanata dalla Unione Europea e pertanto palesemente falsa. Va detto che il documento taroccato era in effetti di buona fattura e idoneo ad assolvere lo scopo per cui è stato creato. A quel punto, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il 22enne è stato arrestato, anche se successivamente è stato rimesso in libertà senza l’applicazione, al momento, di misura cautelare alcuna.