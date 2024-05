L’Imolese alza bandiera bianca. L’unico sussulto è il palo di Daffe

2

IMOLESE

0

: Cordaro; Gobbo, Esposito, Spezzano; Marino (15’st Calandrini), Campagna (32’st Sare), Rrapaj, Alluci (40’st Boccardi), Agnelli; Varriale (26’st Sabbatani), Tirelli. A disp. Rossi, Liso, Mandorlini, Zattini, Diallo. All. Gadda.

IMOLESE: Laukzemis; Garavini, Manzoni (38’st Gospodinov), Dall’Osso, Diawara (17’st Konate); Daffe (32’st Kashari), Vlahovic, Gulinatti; Manes (17’st Rama), Capozzi (23’st Mattiolo), Raffini. A disp. Adorni, Elefante, Brandi, Antognoni. All. D’Amore.

Arbitro: Palmieri di Brindisi.

Reti: 33’’pt Alluci, 45’st Sabbatani.

Note: ammoniti: Agnelli, Cordaro, Varriale, Rama, Tirelli.

L’Imolese saluta la stagione con una sconfitta: al Benelli vince il Ravenna, con un gol per tempo. Il Carpi ha comunque rovinato la festa ai giallorossi battendo 5-1 il Certaldo al Cabassi e conquistando la promozione in serie C. Così niente sorrisi, ne da una parte e ne dall’altra, con la squadra dell’ex Gadda che allungherà la propria annata con i playoff e quella di D’Amore che archivia la regular season con l’ennesimo magone esterno, alzando bandiera bianca per la quarta volta nelle ultime cinque uscite. Quello col Fanfulla al Galli, dello scorso 28 marzo, resterà quindi a lungo l’ultimo acuto dell’Imolese, almeno fino alla partenza del campionato 24/25.

La partita. Partenza convincente dei rossoblù, pericolosa a più riprese dalle parti di Cordaro. All’8’, Diawara scarica al limite per Manes, che in diagonale conclude a lato. Una manciata di minuti più tardi, a provarci è Vlahovic, bravo a costruirsi spazio dentro l’area e a calciare un pallone che sfiora la traversa. Superata la metà del primo tempo, il Ravenna comincia a crescere e, alla mezz’ora, ha l’occasione concreta per passare in vantaggio: Campagna entra in area e viene steso da Garavini, Palmieri fischia e assegna il penalty. Dagli 11 metri si presenta Alluci, ma il suo tiro finisce in orbita. Il centrocampista scuola Entella si rifà però pochi minuti dopo, infilando Laukzemis dalla distanza con un bel rasoterra dal limite dell’area (1-0). I giallorossi continuano a premere, ma Laukzemis questa volta risponde presente, su doppio tentativo ravvicinato di Tirelli. Nella ripresa, l’Imolese ricomincia a viaggiare convinta, con Daffe che centra il palo su servizio di Gulinatti e Garavini che di testa scalda i guantoni di Cordaro. Le notizie provenienti da Carpi non spengono l’entusiasmo del Ravenna che, superato il peggio, torna ad uscire fuori dal guscio, riprendendo l’inerzia del match e sigillandolo il raddoppio nei pressi del 90’ con Sabbatani. Un amaro finale per i rossoblù, dopo una stagione al di sotto delle aspettative.

Giovanni Poggi