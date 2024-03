Donna sorpresa con documento falso. Arrestata una 24enne

La polizia ha tratto in arresto una 24enne moldava per possesso di documenti di identificazione falsi. L’attività, effettuata da personale delle Volanti, ha avuto inizio nella mattinata del 9 marzo scorso, quando un equipaggio in servizio di controllo del territorio ha provveduto, nei pressi di Marina centro, a fermare un veicolo con a bordo due persone. Nel corso delle successive verifiche di identificazione degli occupanti, la donna forniva agli operanti una carta d’identità rumena, che appariva sospetta al personale. Per questo motivo gli operatori procedevano ad accompagnare la cittadina straniera presso gli uffici della Questura per sottoporla ad identificazione e ad una più approfondita perizia tecnica del documento esibito. All’esito delle operazioni, il documento risultava totalmente falso, pertanto, la donna moldava è stata tratta in arresto.