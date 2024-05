"Tafferugli tra ragazzini in centro"

Momenti di paura sabato pomeriggio in centro a Santarcangelo, con tafferugli tra bande di ragazzi minorenni. "Scene di guerriglia urbana che non sono tollerabili", le definisce il consigliere comunale di Alleanza civica Gabriele Stanchini. Che ha denunciato ieri l’episodio anche sui social. "Ero a fare l’aperitivo insieme ad amici – racconta Stanchini – quando ho visto questi gruppi di ragazzi scontarsi tra loro e poi scappare e urlare. Erano tanti, almeno una cinquantina, forse anche di più. Il tutto intorno alle 19, quando il centro era pieno di gente, di famiglie". E Stanchini non è l’unico a segnalare quanto accaduto sabato a Santarcangelo. Altri, tra coloro che hanno assistito agli scontri, hanno raccontato l’episodio. "Un ragazzino urlava, a due signore intervenute, dicendo di essersi ferito a un dito. Lui scappava insieme agli amici verso piazza Ganganelli. Anche in piazza spintoni e urla. Dopo qualche minuto me li sono ritrovai anche in via Ruggeri, nei pressi del teatro Lavatoio, dove è intervenuta una pattuglia di carabinieri", spiega Andrea, uno dei testimoni. Il parapiglia sarebbe andato avanti anche dopo, intorno alle 20, nella zona di piazza Marini.

Non solo: prima degli scontri in centro "ci sono stati problemi – riprende Stanchini – anche in zona stazione, dove alcuni ragazzini hanno preso a calci un motorino". Per Stanchini, candidato al consiglio con la lista Alleanza civica, "è probabile che questi ragazzini si siano dati una sorta di appuntamento a Santarcangelo per scontrarsi. Sono episodi gravi e inaccettabili nella nostra città. Servono più controlli, occorre un maggiore presidio del territorio a Santarcangelo. La sicurezza è una delle priorità del nostro programma elettorale".