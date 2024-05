La Ztl a Rimini nord fa le prime ’vittime’: centinaia di multe in arrivo

Qui non si passa senza il pass. Dal 25 aprile è di nuovo in vigore la zona a traffico limitato sul lungomare di Rimini nord e in alcune vie adiacenti, già sperimentata l’anno scorso dal Comune ma senza fare multe, fatta eccezione per gli ultimi giorni. Quest’anno Palazzo Garampi non fa sconti: chi viene sorpreso dalle telecamere a transitare sul lungomare senza permesso – che sia quello permanente o quello temporaneo – viene multato. La Ztl per ora è attiva solo domenica e nei giorni festivi, da giugno a metà settembre lo sarà tutti i giorni. Ma come sta andando fin qui? Nella prima giornata, il 25 aprile, secondo i primi dati arrivati al Comune sono stati circa 200 i veicoli transitati senza permesso e quindi in multa. Ma la ’fotografia’ più precisa si avrà solo tra alcuni giorni, quando gli uffici termineranno di incrociare tutti i dati.