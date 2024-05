San Marino, quanti rimpianti. Bologna impatta la serie

bologna

1

san marino

0

SAN MARINO: Tromp ec (0/2), Diaz 3b (0/4), Batista ed (1/4), Celli dh (0/4), Alvarez r (2/3), Angulo 2b (0/4), Pieternella es (2/3), Lopez ss (2/3), Ferrini 1b (1/2).

BOLOGNA: Agretti es (1/3), Paolini 2b (3/4), Helder 1b (0/3), Martina (Giacomini) ss (0/3), Gamberini dh (1/3), Liberatore r (0/3), Borghi ed (1/2), Fuzzi 3b (0/2), Bertossi ec (0/2).

Successione: SAN MARINO: 000 000 0 = 0 bv 8 e 2 BOLOGNA: 100 000 X = 1 bv 6 e 2

Lanciatori: Pomponi (L) rl 3.2, bvc 5, bb 2, so 6, pgl 1; Lu. Di Raffaele (r) rl 2.1, bvc 1, bb 2, so 3, pgl 0; Crepaldi (i) rl 3.1, bvc 7, bb 1, so 1, pgl 0; Bassani (W) rl 3.2, bvc 1, bb 2, so 3, pgl 0.

Note: doppio di Paolini

Al "Gianni Falchi" di Bologna la Fortitudo impatta la serie e per San Marino i rimpianti sono davvero tantissimi.

Troppi i rimasti in base, addirittura 13, in un match che si è deciso per una valida in avvio di partita.

La sfida sul monte è quella tra i lanciatori di formazione italiana, con Pomponi per i Titani e Crepaldi per l’Unipolsai. Bologna segna subito al 1°.

Agretti e Paolini cominciano con due singoli, ma Helder è eliminato al volo e Martina al piatto. Il turno decisivo della partita è quello di Gamberini, che trova la valida del vantaggio.

Terza dell’inning, ma anche la metà del bottino totale della Fortitudo, brava a concentrare la pericolosità all’inizio.

L’attacco di San Marino è sempre attivo, vivace, ma senza il giusto cinismo nel battere la valida al momento giusto.

Crepaldi è toccato con continuità, il problema è che negli attimi che contano gli ospiti non riescono a incidere.

Al 2° l’attacco non genera punti in situazione di basi piene e un solo out, al 3° i rimasti in base sono due e al 4° di nuovo tre in base con un out senza segnare. Il punto del pari, che sembra dover arrivare da un momento all’altro, in realtà non entra mai anche se San Marino batte due valide in più di Bologna. Al 5° e al 6° altre opportunità, mentre nell’inning finale la Fortitudo chiude senza problemi.

Ottima la prova sul monte di lancio sammarinese di Pomponi e Di Raffaele, ma senza vittoria. L’1-0 al 1° inning ha deciso tutto.