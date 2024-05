Vent’anni senza Gianni Fabbri. I deejay del mitico Paradiso tornano in pista per celebrarlo

Chissà cosa avrà detto da lassù Gianni Fabbri, vedendo le ruspe abbattere il suo Paradiso. La sua creatura. Il locale diventato, grazie a lui, uno dei simboli della Riviera e del mondo della notte in Italia. Sono trascorsi 20 anni dalla morte di Fabbri, scomparso il 6 maggio 2004. Sabato gli amici di sempre e gli ex collaboratori del Paradiso si sono ritrovati alla chiesa di San Gaudenzo per ricordare Gianni, con una messa. A organizzare tutto ci ha pensato Giulietto Turchini, lo storico braccio destro di Fabbri, per tanti anni direttore del Paradiso. "È stato bello ritrovarsi, in tanti, per salutare Gianni e ricordarlo – dice Turchini – Sono già passati 20 anni dalla sua scomparsa, ma sembra solo ieri quando facevamo le ore piccole al Paradiso. Gianni è stato unico, ha fatto la storia della Riviera".

Il ricordo di Gianni Fabbri, a cui è stata dedicata dal Comune di Rimini – che nel 2001 lo insignì del Sigismondo d’oro, la massima onorificenza cittadina – la rotonda di via Covignano, a pochi metri da dove sorgeva il Paradiso, proseguirà anche a suon di musica. Domenica al Lazy club, il locale sulla spiaggia di Rivabella, si terrà il primo appuntamento della stagione con la Paradiso Reunion. È l’evento che, da diversi anni, celebra la leggendaria discoteca di Covignano attraverso alcuni dei deejay che hanno fatto la storia del locale. A Rivabella suoneranno (già a partire dall’ora di pranzo) Gianni Morri, Max Padovani, Paolo Nhe, Michelino, Paolino Zanetti e ci sarà anche il violinista Mark Lanzetta. L’evento sarà un omaggio al Paradiso e soprattutto a Fabbri, a 20 anni dalla sua scomparsa. Della discoteca di Covignano, chiusa dal 2007 e poi venduta all’asta nel 2018, oggi restano solo le macerie. A novembre sono iniziati i lavori di demolizione avviati dalla Filo, la società che ha acquistato all’asta il locale e lo trasformerà in un centro polifunzionale per l’arte, gli eventi e i congressi.

Manuel Spadazzi