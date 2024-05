Schianto alla rotatoria: ciclista ricoverato al ’Bufalini’

Paura ieri mattina a Cattolica per un incidente che ha coinvolto un ciclista. L’episodio è avvenuto lungo la Statale 16, poco dopo le 11, alla rotatoria – vicino alla galleria Diamante – che porta al centro di Cattolica. L’uomo, in sella alla sua bicicletta di corsa per il classico giro della domenica, è stato investito all’interno della rotatoria da un’auto che stava svoltando a destra, verso mare. Il ciclista, stando a una prima ricostruzione, avrebbe superato alcune macchine sulla destra senza accorgersi della manovra che stava facendo l’auto che procedeva davanti. Inevitabile l’impatto. Sul posto sono accorsi subito i sanitari del 118, che hanno portato il ciclista in elicottero al ’Bufalini’ di Cesena. L’uomo ha subito vari traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. A ricostruire la dinamica dell’incidente gli agenti di polizia locale, intervenuti sul posto insieme ai sanitari.