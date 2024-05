Omicidio Pierina, i figli: "Presto la svolta con prove forti"

Rimini, 6 maggio 2024 – La svolta nelle indagini sull’omicidio di via del Ciclamino "è vicina". A dirlo ora, tramite i loro avvocati, sono gli stessi figli di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa la sera del 3 ottobre con 29 coltellate.

Giuliano, Chiara e Giacomo Saponi hanno deciso di tornare a parlare del delitto della madre, dopo che i difensori di Manuela Bianchi (moglie di Giuliano e nuora di Pierina) e di suo fratello Loris, hanno presentato in Procura una nuova memoria in cui chiedono agli inquirenti di allargare le indagini e sottoporre al test del dna tutti i residenti del condominio di via del Ciclamino. Davide Barzan, consulente legale di Manuela e Loris Bianchi, l’ha ribadito venerdì in tivù alla trasmissione Quarto grado : l’assassino di Pierina non sarebbe uno dei quattro sospettati finora, ovvero Manuela e Loris e i vicini di casa Louis Dassilva e la moglie Valeria Bartolucci, ma va cercato un quinto uomo.

Dopo le ultime dichiarazioni i figli di Pierina, tramite i loro legali Marco e Monica Lunedei, hanno deciso di intervenire: "Non vacilliamo di fronte alle ultime affermazioni sull’andamento delle indagini. Abbiamo avuto la percezione piena e chiara della forza e dell’umanità della Procura di Rimini". Ecco perché "confidiamo che arrivino in tempi brevi risposte supportate da prove forti e ponderate". Di più non vogliono dire per ora i figli di Pierina, che in questi mesi sono stati sentiti più volte dagli investigatori. La Procura ha interrogato anche la figlia minorenne di Giuliano e Manuela, che si trovava in casa con sua madre e lo zio Loris quando Pierina è stata assassinata. La tesi sostenuta – da tempo – dai difensori di Manuela e Loris Bianchi non avrebbe, fin qui, trovato riscontri nelle indagini sul delitto di via del Ciclamino, condotte dagli investigatori della squadra mobile della polizia e coordinate dal sostituto procuratore Daniele Paci. Indagini che stanno proseguendo nel massimo riserbo.

Proprio durante l’ultima puntata di Quarto grado uno dei giornalisti ospiti del programma ha rivelato: "Gli inquirenti si sono già fatti l’idea precisa su chi sia l’assassino di Pierina... La vicenda presto sarà chiusa: non è una mia speranza, lo dico con cognizione di causa. Non c’è alcun quinto uomo".