"La difesa ha fatto la differenza. Sono contento di tutta la squadra"

È soddisfatto della prova dei suoi coach Emanuele Di Paolantonio, dopo aver accarezzato l’impresa contro Livorno nella prima sfida di quarti dei playoff. "Abbiamo messo Livorno in difficoltà per 36’ comandando il gioco e il modo di stare in campo – dice –, facendo far loro grande fatica, alternando varie difese. Nel secondo tempo è venuto fuori il loro grande talento e la differenza in una gara così tirata la fanno i dettagli. Poi è venuta fuori anche un po’ di stanchezza . Speriamo che Alex Ranuzzi, che ha preso un colpo alla schiena andando a rimbalzo, non abbia nulla di preoccupante. Ad ogni modo partiamo dall’1-0, palla al centro, e andiamo a cercare il gol dell’1-1". La difesa dell’area è stata al solito il perno del gioco biancorosso e le difficoltà al tiro della Pielle ha spaventato i padroni di casa, almeno nel primo tempo.

"Penso si siano spaventati fino alla fine, ma è quello che dobbiamo continuare a fare. Senza pressione e angosce, pur se in pochi, visto che con il nostro modo di giocare abbiamo tenuto in difficoltà la prima del girone A. Nei primi 20’ abbiamo giocato la nostra miglior prova difensiva". Solo un piccolo appunto ai suoi: "Serve che tutti siano pronti a dare il loro mattoncino e dobbiamo farlo tutti e in tutti i minuti in cui siamo chiamati in campo, e questo ci permette di essere più performanti. Loro sono molto forti e giocare con la spinta del pubblico aiuta. Abbiamo tirato male i liberi e quando eravamo avanti abbiamo perso tre palloni sanguinosi".

l. m.