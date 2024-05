Sgombero oggi a Bologna: fine dell’occupazione all’ex vivaio di via della Certosa

Bologna, 6 maggio 2024 – Blitz della polizia, questa mattina a Bologna, in via della Certosa: è già finita la nuova occupazione dell’ex vivaio, la ‘Vivaia’, al civico 35 avvenuta nei giorni scorsi.

Lo sgombero è in corso. Alcuni attivisti si sono radunati nel parco davanti allo stabile per un presidio pacifico di solidarietà. Fuori ci sono due blindati con gli agenti della polizia in tenuta antisommossa, con loro anche gli uomini della Digos.

Al momento, la metà degli attivisti sono usciti dallo stabile, mentre altri tre sono rimasti sul tetto. Sono in corso trattative con gli agenti.

Non si tratta della prima occupazione dell’edificio: nel 2013, la Digos aveva sgomberato l’ex serra alla fine di maggio, dopo che questa era rimasta occupata abusivamente per circa due mesi.

Notizia in aggiornamento