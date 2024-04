Laurea a Bologna con sorpresa: per la foto arrivano Cesare Cremonini e Gianni Morandi. "Giuro che mi hanno fermato loro”

Bologna, 26 aprile 2024 - La laurea è un traguardo importante e il giorno in cui si indossa la corona d'alloro non si scorda mai. Un momento speciale. Per Francesca Belpulsi, una studentessa di Bologna sarà un ricordo davvero unico.

Foto di laurea con Cesare Cremonini e Gianni Morandi: un fermo immagine del video caricato su TikTok

Dopo la discussione, indossando un elegante tailleur bianco e la corona d'alloro, è passata in piazza Maggiore. E chi ha incontrato? Cesare Cremonini e Gianni Morandi, due bolognesi doc a spasso sotto le Due Torri.

E cosa è successo? Quel momento è stato immortalato in uno scatto: in pratica, una foto ricordo della laurea con i due artisti. E il momento è stato immortalato anche in video, pubblicato su TikTok da Francesca Belpulsi, e diventato virale. "Giuro che mi hanno fermato loro", ha commentato la ragazza. E da lì una valanga di commenti. C'è chi scrive "Vale più della lode"; "Cesare e Gianni avete un anno per prepararvi alla mia laurea", scrive ironicamente una utente. Una grande emozione per Francesca, una laurea speciale e un giorno indimenticabile.