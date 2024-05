Il territorio e l’industria del futuro

Galletti*

Il marchio La Perla è conosciuto nel mondo, le sue creazioni calcavano abitualmente le passerelle più prestigiose. Tutto parte dalla bottega di Ada Masotti, in centro a Bologna, dal suo laboratorio di sartoria negli anni Sessanta. Il genio creativo, la capacità imprenditoriale della fondatrice hanno posto le premesse per il grande balzo nei mercati internazionali del lusso e della bellezza. Il marchio ancora riesce a suscitare la suggestione del bello. Oggi che le produzioni nello stabilimento bolognese sono ferme e della società è stata dichiarata insolvente, la creatività delle sarte – che non vogliono saperne di abbandonare l’azienda – si mostra nelle iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica, ultima delle quali il flash mob davanti alla fabbrica, la settimana scorsa, con la rappresentazione del processo produttivo. La dignità del lavoro attende una proposta per ripartire. Urge un piano industriale capace di mettere a valore quello che c’è: l’entusiasmo, l’attaccamento al proprio lavoro, l’eccellenza sartoriale, le competenze maturate nei decenni, il brand sinonimo di alta sartoria. Troppo spesso il sistema moda si è affidato alle multinazionali e ai grandi fondi internazionali: capitali apolidi, senza alcun legame con il territorio. Una fiducia quasi messianica che non sempre ha soddisfatto le aspettative. È la storia della Perla, da quando si è sfilata la famiglia Masotti. In un’economia globalizzata, occorre assicurarsi rimanga un rapporto tra finanza e territorio, altrimenti i rischi propri dell’irresponsabilità aumentano. Bologna farà bene a ricordarselo se, come ci auguriamo, il potenziale tecnologico e produttivo della città attirerà qui sempre più risorse.

*Presidente Ucid