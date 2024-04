Strage di Suviana, un pool di esperti per risolvere il tragico enigma: ecco chi sono

Bologna, 26 aprile 2024 – Quattro esperti per accertare cause e dinamica di quanto successo alla centrale elettrica di Bargi di Suviana, dove il 9 aprile sono morti 7 lavoratori e altrettanti sono stati feriti.

La centrale idroelettrica di Bargi, sul bacino artificiale di Suviana, teatro della tragedia che è costata la vita a sette persone. Ora l’inchiesta dovrà accertare le cause dell’esplosione. Ieri sono arrivati i primi via libera dell’autorità giudiziaria alla restituzione delle salme alle famiglie per i funerali che si terranno nei prossimi giorni