Si accendono scritte di speranza: installazione di Pietro Terzini

Il 2025 si apre in Galleria Cavour 1959 con una nuova installazione luminosa dell’artista Pietro Terzini. Sulla facciata fino al 15 febbraio si accenderà una scritta che vuol essere anche un augurio per un anno migliore: “More Kindness/More Trips/More Time/More Dreams /More Love/More Wins”.

Dopo la scritta natalizia che richiamava il tema del dono tenendo conto del site specific bolognese di Galleria Cavour 1959 da sempre spazio di ritrovo e incontro, il nuovo messaggio fa riferimento a un 2025 per il quale chiedere in modo forte di ancorarci ai nostri obiettivi. Più tempo per noi stessi, per viaggiare, per ottenere quello che vogliamo, per i nostri sogni con valori come l’amore e la gentilezza a farci da guida nei rapporti con gli altri.

"Queste parole, che richiamano la tradizione dei buoni propositi che facciamo a inizio anno, ci allontanano dalla rigidità dei soliti impegni e ci spingono a essere più gentili con noi stessi, a coltivare i sogni e a dare valore alle emozioni che arricchiscono la nostra vita – dichiara Paola Pizzighini Benelli, ad Magnolia - L’installazione vuole trasmettere un messaggio di speranza e apertura verso il futuro, suggerendo che la vera ricchezza non è nelle cose materiali, ma nelle esperienze e nei valori che ci uniscono e ci arricchiscono interiormente".