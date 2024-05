Si arrampica sul terrazzo per entrare a casa della ex, arrestato 27enne

Bologna, 31 maggio 2024 - Un ventisettenne italiano è stato arrestato e portato in carcere dalla polizia con l'accusa di atti persecutori aggravati. L'uomo, l'altra sera, intorno alle 21, ha tentato di entrare in un appartamento in zona San Donato in cui si trovavano la sua ex e il nuovo compagno della donna, prima suonando insistentemente il campanello e poi battendo i pugni sulla porta. Quando si è reso conto che nessuno gli avrebbe aperto, l'uomo si è arrampicato sulla grondaia fino a raggiungere il terrazzo dell'abitazione, tentando di entrare in casa.

Un tentativo di irruzione finito male, perché la coppia ha abbassato la tapparella e piazzato un tavolo davanti alla finestra, impedendogli di irrompere nell'appartamento. Le vittime hanno poi chiamato la polizia che giunta sul posto ha arrestato l'uomo, di 27 anni e con precedenti, che è stato poi portato in carcere, in attesa della convalida dell'arresto.

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, il ventisettenne e l'ex fidanzata, una ventiquattrenne italiana, avevano avuto una relazione che era durata tre anni e mezzo, durante i quali c'erano stati diversi episodi di violenza, ma mai denunciati dalla donna. Quando la relazione era finita erano iniziati gli atti persecutori, tanto che il ventisettenne era già stato arrestato per stalking dai carabinieri nell'aprile del 2023 e aveva passato alcuni mesi in carcere. A novembre, dopo il suo rilascio, l'uomo aveva ripreso a perseguitare la ex, dopo aver scoperto che lei aveva avviato una relazione con un altro uomo, un venticinquenne italiano.

I due erano stati più volte minacciati dall'uomo, che in alcuni casi aveva anche aggredito fisicamente la donna, che per questo lo aveva denunciato. Tutto ciò fino all'altra sera quando il ventisettenne è stato arrestato dalla polizia dopo aver cercato di irrompere in casa della coppia.