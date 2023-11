Sicurezza a Bologna, in campo i vigilantes per le feste di Natale contro furti e scippi

Bologna, 28 novembre 2023 - Ascom stringe la mano ai commercianti, collaborando con le forze dell’ordine per arginare i fenomeni di micro-criminalità nelle strade e nei negozi. La campagna Ascom per la legalità partirà venerdì e starà al fianco dei negozianti fino alla fine delle festività natalizie, periodo molto attrattivo per la città. L’iniziativa punta a prevenire i furti, gli scippi e borseggi, grazie a un personale di 12 operatori che vigileranno agli ingressi dei negozi e sulle strade.

Un servizio che strizza l’occhio alla sicurezza e tutela le attività commerciali. “I vigilantes sono sentile e occhi in più sul territorio, per avvisare in caso di fatti delittuosi o aggressioni le forze dell’ordine - spiega Enrico Postacchini, presidente Confcommercio Ascom -, che avvengono anche nelle zone di passeggio e del commercio. Un’attenzione in più che non guasta e che non ci vorrebbe solo a Natale: è un servizio che inizia a essere indispensabile tutto l’anno”.

Più sicurezza a Bologna durante le vacanze natalizie

Come funziona il progetto

Divisi in quattro gruppi da tre, i vigilantes saranno operativi, fino al 6 gennaio, tutti i pomeriggi dalle 16 alle 20. Riconoscibili dalla pettorina Ascom, gli operatori sono stati selezionati e scelti tra il personale di Eurodetective e Magnum, società associate a Confcommercio. “Aiuteremo le forze di polizia a segnalare eventuali situazioni nelle strade dove abbiamo previsto di svolgere questa attività - commenta Vittorio Di Santo, presidente di Eurodetective -. Faremo anti taccheggio dedicato, aiutando i negozianti. Non ci volteremo dall’altra parte”.

La collaborazione con le forze dell’ordine

Il programma sostiene l’attività dei presidi di polizia. “L’iniziativa lodevole è improntata a garantire la sicurezza di esercenti e cittadini – aggiunge Massimo De Stefano, capo di gabinetto della prefettura –, in un periodo in cui essendoci fenomeni di aggregazione sono più frequenti episodi di delinquenza e scippi”. Un sistema di sicurezza partecipata, che riguarderà le vie Indipendenza e D’Azeglio, andando anche in direzione Saragozza. “Siamo attenti e determinati a dare un contributo civico e associativo per la sicurezza partecipata nella nostra città - conclude il direttore generale di Ascom Giancarlo Tonelli -. L’iniziativa andrà, in base alle segnalazioni, anche verso i quartieri periferici, come Borgo Panigale, Bolognina e Santa Viola, non limitandoci solo nel centro storico”.