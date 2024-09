Start up e imprenditoria in rosa: "Le donne devono mettersi in gioco"

L’imprenditoria femminile al centro del bando ‘Nilde’ di San Lazzaro: è stata prorogata la data limite di presentazione delle domande al 24 settembre. Con questo bando il Comune intende facilitare la nascita e lo sviluppo di start up a maggioranza femminile, con il contestuale scopo di rafforzare il tessuto imprenditoriale territoriale. A tale scopo l’amministrazione, titolare di "Nilde", lo spazio alla Ponticella destinato all‘avvio di impresa al femminile, intende avviare un percorso almeno biennale per l’incubatore di impresa e l’assegnazione gratuita di spazi, rivolto alle realtà imprenditoriali opportunamente selezionate tramite la presente procedura (fino ad un massimo di n. 3 realtà), con possibilità di fruire di un pacchetto formativo e di servizi su misura, grazie al supporto e alla collaborazione con soggetti pubblici specializzati nel contesto dell’avvio di impresa, soggetti privati legati al tessuto imprenditoriale locale e ai partner del progetto finanziato dalla Regione.

Gli interessati potranno fruire in forma gratuita e preventiva delle seguenti attività: informazioni sul bando e sul progetto Nilde: cultura@comune.sanlazzaro.bo.it; supporto alle candidature con un servizio svolto da remoto e previo appuntamento per fornire assistenza e supporto nella gestione delle pratiche relative alle candidature di ammissione all’incubatore. La richiesta di supporto potrà essere inviata a nilde@ethic-solution.eu. Martedì 10 settembre dalle 18 alle 20 i soggetti interessati potranno partecipare all’Open per visitare gli spazi di Nilde, al primo piano di via dei Gelsi.

Così l’assessore al Welfare Marina Malpensa: "È davvero importante che le donne colgano questa opportunità per mettersi in gioco. Al di là del vantaggio economico entrare negli spazi di Nilde rappresenta un’occasione preziosa di formazione per sviluppare capacità imprenditoriali che le donne hanno innate e costruire una rete di contatti e collaborazioni molto utili in uscita dal progetto, sia per proseguire l’attività di imprenditrici sia anche per percorrere una strada professionale diversa. Vogliamo far decollare le idee delle donne che entreranno in Nilde, dare loro quelle ali che il modello sociale nel quale siamo immersi spesso tarpa".

