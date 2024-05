StartUp Day Unibo 2024, la ricerca universitaria dell’Emilia Romagna unita in nome del green

Bologna, 27 maggio 2024 - Dalla ricerca all’impresa, affrontando la sfida della sostenibilità insieme a tutti gli atenei pubblici della Regione. Questo è il segno sotto cui nasce “StartUp Day Goes Green”, l’evento di confronto e networking di Unibo che il 31 maggio vedrà riunite al DumBo oltre 40 tra startup e spin-off, e numerosi investitori, professionisti, docenti, incubatori, acceleratori di business, innovation hub, rappresentanti del sistema imprenditoriale del territorio e, in generale, i protagonisti del mondo dell'innovazione e dell'ecosistema startup e delle imprese.

Nato nel 2015 per connettere il mondo delle startup nate in ateneo e il tessuto imprenditoriale locale, quest’anno, per la sua decima edizione, l’iniziativa si allarga coinvolgendo gli altri centri di ricerca e atenei pubblici della Regione grazie alla collaborazione con Ecosister, il progetto finanziato dal pnrr per guidare la transizione ecologica dell'Emilia-Romagna. “Un’iniziativa dove vengono selezionate e coinvolti tanti studenti in un ecosistema del sapere che, in particolare in questa Regione, intreccia l’Università con il sistema delle imprese”, racconta Vincenzo Colla, assessore regionale allo Sviluppo economico e green economy. Insomma, il programma di venerdì propone un focus sull'ecosistema promuovendo idee e progetti imprenditoriali legati al green. È “l’evento di punta del processo universitario per favorire la nuova imprenditorialità e che porta una pubblica visione delle potenzialità imprenditoriali del territorio”, racconta Claudio Melchiorri, delegato Unibo per i rapporti con le imprese e la ricerca industriale. Mentre, secondo Giovanna Trombetti, dirigente area Sviluppo economico e sociale del Comune, la rassegna “è un valore aggiunto per la città in ambito di sostenibilità, attrazione di talenti ed è casa delle tecnologie emergenti”. Diverse le sale e diversi gli argomenti che metteranno in dialogo docenti, startupper, istituzioni e mondo imprenditoriale. Alle 11.15, nel main stage, l'incontro con Stefano Mancuso, neurobiologo delle piante, direttore del laboratorio internazionale di Neurobiologia Vegetale e docente dell'Università di Firenze, in dialogo con Elena Ferrero, co-founder e ceo di Atelier Riforma, startup che promuove l’upcycling dei capi usati offrendo un modello alternativo all'industria altamente inquinante del fast fashion. Sempre all’interno dello stage centrale, alle 17, salirà sul palco Francesco Oggiano, digital journalist e volto di Will Italia, esperto di trend digitali e social, per parlare dell'importanza della comunicazione per sviluppare consapevolezza sulla transizione ecologica. Insieme a lui Alice Pomiato, green content creator, che sui social parla di sostenibilità e di percorsi di vita consapevoli, promuovendo l'importanza della cittadinanza attiva e di un approccio critico ai consumi. "Abbiamo la volontà di affiancare i nuovi progetti e soprattutto quelli ad alto contenuto di innovazione. È fondamentale supportare la crescita delle startup facilitandone l'accesso a investitori, aziende clienti e servizi bancari", sottolinea invece Vincenzo De Marino, direttore commerciale retail Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo, main sponsor dell'evento. Alle 16 la premiazione di Coopstartup Change Makers a cura di Legacoop Bologna. “Riconosceremo - dichiara Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna – i vincitori i giovani che vogliono creare startup cooperative capaci di promuovere cambiamenti in ambito sociale, economico, ambientale e culturale. Verrà anche assegnato il premio Think4Food promosso da Alma Vicoo, il centro per la formazione e la promozione cooperativa fondato da Legacoop Bologna e Università di Bologna per incentivare le collaborazioni tra le nostre imprese e i dipartimenti dell'ateneo". La cerimonia dei progetti imprenditoriali innovativi della rete Ecosister e della Call4Startup Unibo, si svolgerà a partire dalle 18 alla presenza del Rettore di Unibo Giovanni Molari. I premi vanno dai 5mila euro del premio Internazionale Mindset assegnato da Ecosister, agli assegni da mille a 3mila euro per i progetti della Call4 Startup. A cura di JeBo il djset finale con Fabio Cardini e lo spettacolo di stand-up comedy con Andrea Zimotti. La partecipazione all'evento è gratuita, previa registrazione sul sito.