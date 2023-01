"Stop alla cementificazione" Polemiche sul post di Navacchia

"Se penso al nuovo anno non è decisamente questa la Castenaso futura e l’idea di comunità che vorrei". Questo il post, accompagnato da una foto di condomini in costruzione a Castenaso e gru, pubblicata il giorno di Capodanno dal segretario del Pd locale Massimiliano Navacchia. La pubblicazione, avvenuta su Facebook, non è passata inosservata e a fare polemica in merito ci ha pensato il centrodestra. A parlare della faccenda sono stati Angelo Mazzoncini e Mauro Mengoli del gruppo di opposizione ‘Castenaso, si cambia’: "Ma in che mondo viviamo? Nell’ultimo consiglio comunale, l’assessore al Bilancio Stefano Grandi ha profuso elogi per il nuovo governo affermando di nutrire vive speranze per quello che sarà il suo operato. Nessuno, dal sindaco in giù, ha preso le distanze da queste affermazioni. Con l’inizio del nuovo anno, però, il segretario comunale del Pd Navacchia ha fatto gli auguri, su Facebook, pubblicando foto di nuovi palazzi in costruzione e dichiarando esplicitamente il suo dissenso. Quindi tutte le nuove costruzioni in atto non le ha forse decise quel partito? La Giunta comunale di Castenaso non è espressione del Pd di cui Navacchia è segretario?". Mengoli e Mazzoncini, poi, concludono: "Appare evidente il contrasto ideologico che vi è tra il Pd di Castenaso e la Giunta comunale. Nel corso dei decenni Castenaso ha avuto un’urbanizzazione enorme vedendo passare i cittadini residenti da poche migliaia ai quasi 16mila attuali. Tutto questo è avvenuto costruendo sempre più nuovi palazzi e cementificando il terreno vergine. E Castenaso è sempre stata governata nel dopoguerra da giunte a trazione Pci, Pds, Ds, Pd". A rispondere alle accuse è direttamente Navacchia: "Il mio ruolo, che ricopro per passione vera e autentica, prevede che io raccolga i sentimenti dei cittadini e molti residenti si sono detti scontenti di questa grande cementificazione che ha interessato il territorio – spiega –. Ho quindi condiviso lo stato d’animo di tanti e non certo per andare contro a un’amministrazione con cui vi è sempre piena collaborazione, un fattivo scambio di opinione e una proficua amicizia. Le leggi in merito all’urbanistica e all’edilizia sono, poi, mutate rispetto all’anno scorso e questo allenterà di molto la cementificazione a Castenaso come in tutti gli altri paesi. Nessuna critica, dunque, a quanto fatto. Una speranza, però, per quello che sarà".

Zoe Pederzini