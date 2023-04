Street parade oggi a Bologna: percorso e bus deviati. Città a rischio caos

Bologna, 22 aprile 2023 – Diecimila persone attese e un maxi dispiegamento di forze dell’ordine (si parla di un centinaio almeno, tra poliziotti, carabinieri e polizia locale), per il ritorno della Street rave parade in città. Un sabato di passione quello che si preannuncia oggi per la manifestazione tra musica e protesta al grido di ‘Smash repression!’ che torna sotto le Due Torri dopo il corteo dello scorso dicembre contro il decreto anti-rave del governo.

Il Comune: “Possibili disagi”

Il Comune dà comunicazione dei disagi alla circolazione con una nota, in particolare lungo le strade percorse dalla manifestazione, "nella zona dei viali di circonvallazione tra i Giardini Margherita e Porta San Donato e poi lungo via Irnerio, via Mascarella, viale Masini, via Matteotti, piazza dell’Unità, via Donato Creti, via Ferrarese, rotonda Monti fino al Parco Nord", dove concluderanno la manifestazione.

Bus deviati

Il ritrovo è alle 14 ai Giardini Margherita e, come sempre capita in queste occasioni, si prevedono deviazioni dei bus. Ma, come riferisce Tper, eventuali cambiamenti di orari e spostamenti di linee, verranno comunicati sul posto con cartelli informativi alle fermate dei mezzi o dal personale della società. Difficile predisporre un programma di deviazioni perché non è facile prevedere quale sarà la velocità del corteo.

Le prime informazioni sono, comunque, comparse già ieri ad alcune fermate in centro, come in via dei Mille, segnalando che "dalle 16 alle 20 (di oggi, ndr ) non saranno garantiti i bus". Restano sulle barricate le opposizioni. Stefano Cavedagna di Fratelli d’Italia chiede "a Lepore almeno di sospendere la Ztl e di aprire via Carbonesi", mentre Giulio Venturi, portavoce della Lega, punge: "Il sindaco dovrebbe dirci come eviterà il caos della Street rave parade, ma diserta il question time ". Resta una certezza, come chiarito l’altro giorno dal prefetto Attilio Visconti: la parata s’ha da fare, perché "mancano motivi di ordine pubblico per bloccare il corteo".

"Vogliamo tornare a ballare per affermare che non siamo disposti alla mercificazione e alla repressione dei nostri corpi e dei nostri desideri. Abbiamo scelto la ‘Street’ per ribadire che non accettiamo né il decreto legge anti-rave né l’annichilimento che colpisce le forme di vita non omologate", si legge nel volantino degli organizzatori.

L’ultima parata è stata a dicembre scorso e mandò la viabilità in tilt, mentre furono numerosi gli imbrattamenti e le scritte all’esterno della stazione Alta velocità.