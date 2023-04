Street parade Bologna percorso, il Comune: “Possibili disagi”

Bologna, 21 aprile 2023 – Street parade Bologna, percorso difficilmente prevedibile. Per questo il Comune, senza entrare troppo nei dettagli dell’itinerario – che poi di fatto non esiste – annuncia “possibili disagi alla circolazione”.

Si parte dalle 14, “ci saranno disagi alla circolazione in città – è la nota di palazzo D’Accursio –, in particolare nella zona dei viali di circonvallazione tra i Giardini Margherita e Porta San Donato”.

Tra le strade interessate, via Irnerio, via Mascarella, viale Masini, via Matteotti, piazza dell'Unità, via Donato Creti, via Ferrarese, rotonda Monti fino al Parco Nord.

"Abbiamo scelto la street per ribadire che non accettiamo, né il decreto legge anti-rave, né l'annichilimento che colpisce le forme di vita non omologate – scrivono i manifestanti in una nota -. Sfileremo per le vie di Bologna contro la criminalizzazione del dissenso e della libera espressione, al fianco di chi lotta contro uno Stato che cerca di estinguere ogni forma di opposizione e resistenza, proprio nei giorni in cui si commemora la liberazione delle città emiliane dall'invasione nazifascista”.