Studentessa violentata dopo la festa in disco

Bologna, 27 maggio 2024 – Della notte non ricorda nulla. Solo di aver passato la serata in discoteca e di aver incontrato fuori dal locale, in pieno centro, un uomo. E poi il buio. Fin quando la ragazza, una studentessa ventiduenne sudamericana a Bologna in OverSeas, non si è ritrovata da sola, senza indumenti intimi, in strada quando ormai era giorno fatto.

Sono i carabinieri della compagnia Bologna Centro a indagare sulla violenza sessuale ai danni della ragazza, avvenuta nella notte tra venerdì e sabato. La ventiduenne, che quando ha ripreso a capire cosa avesse intorno ha chiesto aiuto a un’amica con cui si era recata alla serata Erasmus, è stata accompagnata al policlinico Sant’Orsola. Sono stati i medici ad allertare i militari dell’Arma quando hanno cominciato a intuire cosa fosse accaduto alla ragazza.

Che è stata quindi trasferita all’ospedale Maggiore, per essere sottoposta agli esami del Protocollo Eva, per le vittime di violenza sessuale. Accertamenti che hanno dato riscontro positivo e che hanno fatto scattare il Codice rosso. La giovane, che non parla ancora bene l’italiano, è stata ascoltata dai militari, a cui ha descritto quello che ricordava della serata. Una testimonianza che si interrompe subito dopo essere uscita fuori dal locale notturno e aver incontrato l’uomo.

Non è quindi escluso, e i carabinieri proveranno ad accertarlo, che la ragazza possa aver assunto, in maniera inconsapevole, qualche sostanza che le abbia fatto perdere la consapevolezza di ciò che stesse accadendo. Dovranno inoltre essere acquisite le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza del locale, che potrebbero aver ripreso la giovane assieme alla persona che, al momento, si presume possa essere il suo aggressore.

Una brutta vicenda, su cui i militari stanno cercando adesso di fare luce. Un episodio non isolato in città, dove le denunce per violenza sessuale e in generale per reati di genere non accennano a diminuire. Una circostanza che si riflette nel fatto che Bologna si piazza sempre ai primi posti nella drammatica classifica delle violenze sessuali, un podio da cui l’obiettivo è scendere al più presto.