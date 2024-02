Tenta di soffocare la ex e la prende a pugni in faccia: applicato il braccialetto elettronico

Altedo (Bologna). 12 febbraio 2024 - Ha minacciato, pedinato e aggredito la ex in più occasioni. Per questo motivo un trentatreenne, italiano, già noto alle forze dell’ordine, indagato per atti persecutori, è stato colpito dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e dai luoghi frequentati dalla stessa, con applicazione del dispositivo elettronico.

L'ordinanza è stata eseguita dai carabinieri di Altedo a cui si è rivolta la vittima, una donna di 44 anni, la quale ha raccontato le minacce e le aggressioni subite dall'ex in più occasioni. La donna ha raccontato che nel giugno 2022 è stata aggredita per strada dal trentatreenne che l'ha colpita al volto davanti al figlio minorenne, mentre erano seduti in macchina. In altre circostanze, l’uomo, durante l’ennesima lite, ha afferrato i denti dell’arcata inferiore della donna cercando di strapparglieli, tanto da indurla a ricorrere a cure odontoiatriche.

In un’altra occasione, l’ex compagno ha stretto la sciarpa indossata dalla quarantaquattrenne talmente forte da farla quasi soffocare e le ha coperto il volto con un cuscino. L'uomo ha perseguitato la donna anche sul lavoro. Un giorno, infatti, si è presentato nel locale dove lei lavorava, aggredendola davanti ai clienti, spingendola in bagno per strapparle il cellulare e impedirle di chiamare le forze dell'ordine.

Tutti questi episodi avevano creato un forte stato di ansia e di paura nella quarantaquattrenne. Da ultimo, a fine 2022, la donna, nel rientrare in casa insieme a un suo amico, ha trovato il suo ex compagno seduto in cucina, e quindi ritenendo che quest’ultimo fosse ancora in possesso di una copia delle chiavi dell’abitazione, ha provveduto immediatamente a cambiare la serratura della porta d’ingresso per evitare che l’uomo potesse tornare.