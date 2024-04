Tentato furto al circolo Pd, la segretaria Mazzoni: “Attacco alla nostra comunità”

Bologna, 16 aprile 2024 - "È un risveglio amaro quello di stamattina al circolo Pd 'Davide Orsini'. Nella notte hanno tentato un furto, forzando la serranda e danneggiando la porta di ingresso". È questo il racconto di Federica Mazzoni, segretaria della Federazione democratica bolognese, dopo quanto accaduto al circolo del Partito Democratico di viale della Repubblica 14, in zona San Donato.

Secondo una prima ricostruzione, oltre ai danni subiti dalla serranda e dalla porta d'ingresso nulla sarebbe stato portato via. "Fortunatamente, l'azione tempestiva delle forze dell'ordine ha impedito al malintenzionato di portare a termine il suo intento", spiega Mazzoni.

Visto quanto accaduto il Pd bolognese ha espresso in una nota "piena solidarietà e vicinanza al segretario del circolo Enrico Verdolini e a tutti i compagni e compagne lì iscritti. Episodi di questo tipo sono un attacco non solo a una proprietà fisica, ma a tutto ciò che rappresentiamo come comunità".

Mazzoni ringrazia inoltre le Forze dell'ordine per la loro "pronta risposta e per l'impegno continuo nel garantire la sicurezza dei cittadini e delle istituzioni".