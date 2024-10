Tornano i bus in via San Felice. Tram in via della Liberazione: chiude l’incrocio di via Ferrarese

Per un cantiere che chiude, un altro apre. Da lunedì infatti si chiudono i lavori del tram all’incrocio tra via San Felice e Riva Reno, aprendo di nuovo alla cicolazione dei bus. Nel dettaglio l’apertura è prevista alle 12 e dalle 15 il ripristino della circolazione. Sono interessate le linee 19, 23, 36, 38, 61, 181, 81/91, 83, 87, 92 e 445 in direzione centro-Stazione Centrale. I bus, tenuto conto della chiusura delle vie Ugo Bassi e Riva Reno, percorreranno via San Felice e via Marconi, da dove riprenderanno i loro percorsi.

Ma i cantieri vanno avanti e a fine ottobre è prevista in via della Liberazione la seconda fase dei lavori della tranvia, che vedrà lo spostamento del cantiere sull’altro lato della carreggiata, senza modifiche alla viabilità. Resta però necessario un ultimo intervento di riqualificazione dei sottoservizi all’incrocio con via Ferrarese, con una parziale chiusura dell’inserzione che, per limitare i disagi (comunque inevitabili), verrà attuata in due fasi. Il primo step è da lunedì e per circa tre giorni i lavori interesseranno la parte est dell’incrocio. I veicoli da via della Liberazione potranno a proseguire diritto e a svoltare a destra in via Ferrarese, quindi senza modifiche all’attuale assetto. Diversamente, per chi proviene da via Franceschini sarà obbligatorio svoltare a sinistra in direzione via Mazza-piazza dell’Unità. Conclusa questa prima tranche, i lavori si sposteranno sull’altro lato dell’intersezione per altri tre giorni circa. L’assetto temporaneo di Franceschini resterà invariato, mentre verrà modificata la viabilità di via della Liberazione, dalla quale – con la chiusura del corsello per la svolta a destra – sarà possibile soltanto proseguire dritto in direzione piazza dell’Unità. Allo stesso tempo, la parte di via Ferrarese a nord dell’incrocio subirà un restringimento di carreggiata, che la renderà a senso unico verso il centro.

Attenzione, perché durante questa fase la carreggiata nord (civici pari) di via Ferrarese tra via della Liberazione e via di Saliceto sarà completamente chiusa al transito. Dunque una situazione complessa e suscettibile di cambiamenti: occorre quindi tenere d’occhio la segnaletica di cantiere e il sito trambologna.it.

Infine sul tema della sicurezza stradale, Valentina Orioli, assessora alla Nuova mobilità, risponde in Question Time a Francesco Sassone (FdI) e Giulio Venturi (Lega) sulle critiche avanzate da Mauro Sorbi (presidente dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale) sull’autovelox di viale Panzacchi: "I dati citati da Sorbi – dice – sono relativi all’intero viale. Se ci limitiamo al tratto controllato dal velox, siamo passati da 6 incidenti e 9 feriti nel 2012 a 2 incidenti e 1 ferito nel 2022. Dunque una diminuzione di sinistri c’è effettivamente stata".