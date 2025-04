Tracmec, i lavoratori manifestano all’Autodromo

Presidio dei dipendenti Tracmec all’Autodromo di Imola. La mobilitazione è legata ai 45 licenziamenti annunciati dalla società di Mordano, nel Bolognese – in portafoglio alla tedesca Bauer Group – che intende delocalizzare in Asia e chiudere lo stabilimento dove vengono prodotti macchinari per l’industria estrattiva e delle costruzioni. "Abbiamo portato la voce dei lavoratori in un contesto internazionale, quello del Wec", il World Endurance Championship in corso sul circuito romagnolo, dicono i sindacati.