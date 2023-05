Tram linea rossa a Bologna, ok alle deroghe per 78 dehors: ecco quali sono i nuovi criteri

Bologna, 25 maggio 2023 – La Giunta del Comune di Bologna ha approvato una delibera, che passerà ora al vaglio del Consiglio comunale, con nuovi criteri temporanei che riguardano 78 dehors delle attività interessate dal cantiere della Linea rossa del tram.

L'obiettivo è quello di ridurre l'impatto dei lavori sulle attività economiche e garantire ai pubblici esercizi uno spazio all'aperto, accogliendo le richieste delle Associazioni di Categoria e degli esercenti. La delibera autorizza la sospensione e la deroga del criterio della 'prospicienza’ per la collocazione dei dehors rispetto all'esercizio commerciale, previsto dal 'Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione’. La deroga per i dehors interessati dai lavori è valida dall'inizio dei sotto-cantieri, diversi per ogni tratto della linea, e fino all'entrata in esercizio del tram.