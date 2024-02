Travolto dal trattore, muore un 73enne

E’ morto schiacciato dal trattore con cui stava lavorando. Non c’è stato purtroppo nulla da fare per Goretto Guidoni, agricoltore 73enne residente a Camugnano, rimasto vittima di un grave infortunio nel tardo pomeriggio di ieri la cui dinamica è già al vaglio delle forze dell’ordine.

Dalle prime informazioni, l’anziano sarebbe stato travolto dal mezzo mentre stava lavorando in un campo in località Fontana del Boia.

Sul posto, in pochi minuti, sono invece giunti i sanitari del 118 che hanno immediatamente dato il via alle manovre di rianimazione che, purtroppo, non hanno dato esito positivo. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco di Castiglione che hanno aiutato i sanitari a liberare l’uomo dal mezzo agricolo.

Troppo gravi le ferite e i traumi da schiacciamento riportati dall’uomo a causa del peso del mezzo agricolo.

Le indagini sono già state avviate dalle forze dell’ordine che, come prevede la procedura, hanno avvisato immediatamente il magistrato di turno.

"Era un residente storico della nostra comunità – commenta scosso il sindaco Marco Masinara –. Quando abbiamo saputo della tragedia non volevamo crederci. Era una persona molto conosciuta e siamo vicini ai familiari per la tragica perdita".

Guidoni era proprietario dei terreni in cui purtroppo è avvenuta la tragedia. Un uomo del fare che per anni ha guidato anche l’agriturismo sorto sugli stessi terreni di proprietà della famiglia.

La notizia della tragedia si è diffusa rapidamente nella piccola comunità che, nel corso degli anni, aveva avuto modo di apprezzare le qualità dell’anziano.

Un incidente che ricorda molto quello avvenuto poco meno di un anno fa quando un altro agricoltore, alla guida di un trattore, finì in una scarpata probabilmente per un guasto allo stesso mezzo.

L’uomo – 72 anni in questo caso – riportò una seria frattura al bacino. Fortunatamente, in questo caso, le ridotte dimensioni del mezzo evitarono che l’incidente finisse in tragedia. L’allarme venne dato da alcuni conoscenti che stavano lavorando lì vicino.