Tutta la notte in cammino fra monti e boschi

Una lunga camminata in notturna tra monti e boschi attorno a Castiglione dei Pepoli, quella proposta dalla locale sezione del Cai per sabato 21. La partenza è in programma alle ore 20 dalla centrale piazza della Libertà, dove si tornerà con le prime luci dell’alba dopo un giro di circa 8 ore. Il dislivello positivo è di circa 700 metri. è prevista una pizzata di mezzanotte a Rasora con un contributo di 10 euro. Per i non soci Cai è prevista una quota di partecipazione di 8 euro. Info e prenotazioni al numero 320/0477489.