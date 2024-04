Uccisa a 15 anni: un centro culturale per Chiara Gualzetti

Bologna, 2 aprile 2024 – “Dobbiamo imparare a guarire le ferite. Imparare a stare insieme è la Pasqua, e questo centro ci aiuterà”: così stamattina il cardinale Matteo Zuppi ha sottolineato il valore della nascita del centro culturale giovanile che porta il nome di Chiara Gualzetti, la 15enne uccisa nel giugno 2021 a Monteveglio da un ragazzo, minorenne all'epoca dei fatti, che l’attirò in una crudele trappola mortale.

Con l'inaugurazione del centro a Crespellano, alla quale oltre al vescovo di Bologna hanno partecipato il papà di Chiara, Vincenzo Gualzetti, rappresentanti delle istituzioni e dell'associazionismo, apre così in Valsamoggia un altro spazio di opportunità e di attività giovanili, come la web radio, lo spazio per corsi e incontri che si svolgeranno negli spazi di piazza della Pace. Iniziative rese possibili grazie alla collaborazione di diverse realtà imprenditoriali, culturali e associative del territorio.