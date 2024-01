Va a rubare nella scuola. Incastrato dagli studenti

Aveva rubato due smartphone, delle auricolari e un astuccio dalla palestra dell’istituto Belluzzi-Fioravanti. Ma gli studenti, geolocalizzando uno dei telefoni, hanno aiutato la polizia a trovare e denunciare il ladruncolo. Si tratta di un trentacinquenne con precedenti. A chiamare il 113, qualche giorno fa, è stata la direzione della scuola, con la vicepreside che ha spiegato che erano stati sottratti agli alunni diversi oggetti e del denaro. Un docente ha raccontato di avere sorpreso un estraneo all’interno dell’edificio, subito invitato ad uscire. Durante il sopralluogo, alcuni alunni hanno localizzato uno dei telefonini rubati in un condominio di via Canonica, in centro, dove poco dopo i poliziotti sono andati a controllare, trovando il trentacinquenne, corrispondente alla descrizione dell’intruso allontanato dalla scuola. L’uomo ha riconsegnato la refurtiva: due smartphone, un astuccio e un paio di auricolari. Nell’abitazione gli agenti hanno trovato e sequestrato altra merce (uno zaino, altri telefonini e accessori) e sono in corso accertamenti per verificare la responsabilità dell’uomo in altri furti avvenuti nella scuola.