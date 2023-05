Via degli Dei, il percorso riapre dopo l’alluvione. Le varianti fra Bologna e Firenze

Bologna, 23 maggio 2023 – Il maltempo si è abbattuto anche sulla Via degli Dei, tragitto e itinerario molto frequentato e conosciuto, che collega la città di Bologna con Firenze. La forte e insistente pioggia ha danneggiato alcuni tratti del percorso, in particolare tra le zone di Bologna e Monzuno, dove, in alcune parti, è impossibile transitare; da Monzuno, invece, il tracciato resta percorribile, prestando sempre particolare attenzione.

Per verificare la messa in sicurezza del tragitto, la Città metropolitana, le amministrazioni dei Comuni interessati, e il Cai, insieme ai volontari e agli operatori, si sono attivati per delineare i punti critici dell’itinerario, trovando delle valide alternative per la sicurezza e l’incolumità degli escursionisti e dei camminatori. La Via degli Dei è ora di nuovo agibile e le strutture ricettive posizionate lungo l’itinerario sono tutte funzionanti.