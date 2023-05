La Via degli Dei frana: sentieri interrotti da Bologna a Monzuno

Bologna, 22 maggio 2023 – Le frane che stanno martoriando, ormai da giorni, l’Appennino hanno colpito anche la storica Via degli Dei. Il percorso che collega il capoluogo emiliano a Firenze, passando attraverso la montagna bolognese, non è infatti percorribile nel primo tratto fino a Monzuno. "Le zone più colpite sono quelle da Bologna a Monzuno – si legge sui canali ufficiali della Via degli Dei – con tratti di sentiero dove non è possibile transitare ma per cui stiamo già studiando varianti. Sono varianti che già in questi anni sono state percorse dai camminatori e ciclisti della Via e che permetteranno di vivere il cammino in sicurezza".

Strade chiuse e linee dei treni interrotte: la situazione

Frane: interrotta anche la Via degli Dei

Una situazione in continua evoluzione che segue l’andamento delle frane sul versante emiliano dell’Appennino. Alcuni tappe della Via, come ad esempio Monzuno o il piccolo borgo delle Ganzole, sono stati devastati dalle frane dei giorni scorsi e, ancora ora, l’allerta rimane altissima. Migliora invece la situazione scendendo nel versante toscano, dove il percorso non presenta criticità. "La Via degli Dei – continua la nota – resta invece percorribile, pur con la solita e necessaria attenzione per il fango, da Monzuno in poi. In Toscana la situazione ci riferiscono essere nella norma fermo restando la precauzione in caso di rovesci".

La Via degli Dei è, in definitiva, spaccata in due. Il collegamento naturalistico da Bologna a Firenze si interrompe proprio a ridosso della stagione delle partenze. Per questo motivo, gli organizzatori stanno effettuando numerosi sopralluoghi al fine di individuare percorsi alternativi e sicuri per gli amanti delle camminate. "Appena rientreranno allerta ed emergenza, in accordo con amministrazioni e Cai, riusciremo a darvi indicazioni rispetto a possibili varianti, a piedi, con altri mezzi di trasporto o con transfer qualora ce ne fosse bisogno".

L’invito, comunque, rimane quello di non partire fino a quando non verranno ripristinate le condizioni di sicurezza del cammino. Per tutti coloro che invece sono già in viaggio, gli organizzatori raccomandano di non muoversi evitando così situazione di pericolo relativamente alla presenza di frane e smottamenti. La Via degli Dei soffre insieme al suo Appennino ma, come lui, presto si rialzerà.