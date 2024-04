Schiaffi e piatti in aria ai clienti a cena nel ristorante di via Irnerio: 25enne bloccato col taser

Bologna, 26 aprile 2024 – E’ entrato in un ristorante asiatico di via Irnerio e ha iniziato ad aggredire le persone sedute ai tavoli schiaffi ma anche piatti lanciati. Per questo la polizia ha dovuto utilizzare il 'taser', in dotazione alle pattuglie, per bloccare il 25enne marocchino che ieri, all'ora di cena, ha aggredito le persone sedute ai tavoli chiedendo che gli fossero dati 100 euro.

Paura e urla quando uno dei cliente è stato colpito con uno schiaffo e ad altri l’uomo ha preso i piatti dal tavolo e li ha lanciati in aria. I gestori del locale hanno chiamato il 113 ma il 25enne, che era visibilmente alterato, se l'è presa anche con gli agenti, uno dei quali è stato a sua volta preso a pugni rimediando 7 giorni di prognosi.

Alla fine, per immobilizzarlo è stato necessario utilizzare lo storditore elettrico. Il 25enne, già con precedenti, è stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.