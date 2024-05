Elezioni, il sindaco Argentieri tenta il bis

Giuseppe Argentieri, il sindaco uscente del comune di Vergato, si candida per un secondo mandato alla guida di uno dei principali centri abitati della valle del Reno. "Il percorso di risanamento che abbiamo iniziato cinque anni fa – spiega Argentieri – non si è ancora concluso e per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno ripresentarci. Siamo una squadra che lavora bene insieme e senza questo affiatamento non mi sarei ricandidato. Sette dei nove consiglieri comunali della mia maggioranza hanno deciso di mantenere il loro impegno qualora fossimo eletti e anche questo è un segno di forte compattezza".

Dove vi collocate politicamente?

"La nostra lista è sempre civica e anche in questa tornata si chiamerà ‘Vergato nel cuore’. Questo significa che non siamo condizionati dai partiti e manterremo la nostra autonomia nelle decisioni. In questo momento vi è un’altra realtà che sta lavorando per proporsi in alternativa a noi e al suo interno vi sono persone molto vicine al Pd. Noi, però, parliamo a tutti anche se la presenza di questa altra lista ci porta ad essere un riferimento per chi si riconosce nel centrodestra".

Cosa intende per risanamento?

"Cinque anni fa abbiamo rivelato come vi fosse la necessità di intervenire su viabilità e mobilità con parecchie opere per un investimento complessivo di 10-11 milioni di euro. Per ora quelle che abbiamo realizzato, tra la manutenzione e altri lavori sulle strade, ne hanno impiegato circa 6 per cui siamo a metà del traguardo che ci eravamo prefissati. Complessivamente ci sono circa 19 milioni di euro già stanziati che riguardano futuri interventi su tutto il territorio e che ci porteranno a potenziare sia i servizi sia alcuni settori per noi strategici come il turismo".

Quali obiettivi intendete perseguire se sarete confermati?

"In questi cinque anni abbiamo cercato di essere una realtà attrattiva cercando di allestire spazi per tutti, dai ragazzi alle persone più anziane. Ad esempio abbiamo avviato una collaborazione con la scuola superiore investendo sui laboratori. Vogliamo continuare con questa visione sapendo che abbiamo bisogno che alcune questione siano affrontate e risolte. Abbiamo bisogno di treni a percorrenza veloce lungo la linea Porrettana e di due opere che garantiscano al nostro paese di non rimanere isolato. La prima è la variante nel tratto della Rupe e la seconda è la bretella Reno-Setta. L’alluvione di un anno fa e la lunga chiusura del ponte da Da Vinci hanno dimostrato quanto entrambe siano indispensabili".

Massimo Selleri