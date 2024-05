Cerca sesso a pagamento, ma gli sparano addosso con una pistola

Bologna, 7 maggio 2024 - Cercava sesso a pagamento a casa di una ragazza ma si è ritrovato davanti il compagno di lei armato di pistola, rischiando la vita.

E' quanto accaduto in un condominio della Bolognina: il 30enne straniero era entrato nell'appartamento di una ragazza per fare sesso, dietro a un corrispettivo di 100 euro. Invece di consumare il rapporto, però, la donna ha preso i soldi e mandato via il cliente.

Ma oltre la beffa, anche il danno: l'uomo ha deciso di rientrare in casa per riavere i soldi, ignaro del fatto che nella stessa casa viveva anche il compagno 43enne della giovane, che dormiva nella stanza accanto. Infastidito dalla situazione, quest'ultimo ha così impugnato una pistola e sparato un colpo contro il cliente, che è riuscito fortunatamente a scappare e a telefonare al 112.

Dalle indagini dei carabinieri, è emerso che si trattava di una pistola scacciacani dotata di tappo rosso, una riproduzione fedele della pistola semi automatica Glock. Dopo aver sequestrato l'arma, il 43enne è stato denunciato per minaccia aggravata, mentre di fronte ai militari la ragazza ha restituito i soldi al cliente.